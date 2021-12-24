Во Франции второй день подряд зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Во Франции за минувшие сутки выявили более 94,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает BFM TV.

Это самый высокий показатель заболеваемости в стране с начала пандемии коронавируса. Предыдущим антирекордом считался суточный прирост в 91,6 тыс. случаев, который зафиксировали накануне.

За минувшие 24 часа во Франции также установлен рекорд по количеству проведенных тестов - 1,55 млн тестов на COVID-19.

Большинство жителей Франции вакцинированы от COVID-19. Третью дозу вакцины от коронавируса во Франции получили свыше 20 млн человек.

Ранее в пятницу о рекордно высоких показателях заболеваемости сообщили в Ирландии, Великобритании и Италии.

В Ирландии 24 декабря впервые выявили более 11,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Прошлый антирекорд в 8,2 тыс. случаев был зарегистрирован 8 января 2021 года.

В Великобритании в пятницу зарегистрировали более 122 тыс. случаев коронавируса. Предыдущий антирекорд был установлен вчера. При этом количество умерших несколько снизилось. За последние 24 часа скончались 137 человек, днем ранее - 147 человек.

В Италии за сутки выявили более 50,5 тыс. случаев коронавируса. Предыдущий антирекорд также был установлен накануне - 44,5 тыс. За последние 24 часа в стране скончался 141 человек с коронавирусом, что меньше, чем в четверг, когда умерли 168 человек.