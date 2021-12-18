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Египет ужесточил правила въезда в страну для непривитых туристов

Египет ужесточил правила въезда в страну для непривитых туристов
В курортном городе Дахаб
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Египет обновил правила въезда в страну для непривитых от коронавируса иностранных туристов, ужесточив требования к ПЦР-тестам и тестам на антиген, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе туроператора TUI Россия.

"Согласно обновленным правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от ковида, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе туркомпании, ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет. Срок отсчитывается от даты и времени забора биоматериала в лаборатории. В справке, оформленной с оригинальной печатью в сертифицированной лаборатории, должно быть указано точное время и дата сдачи теста, QR-код.

Кроме того, документ должен быть выдан на английском или арабском языке, также необходимо указать метод тестирования (тип RT-PCR).

Справки с рукописными данными или рукописными корректировками не принимаются.

Также туристу необходимо иметь при себе копию справки с ПЦР-тестом, которая сдается в аэропорту. Справка потребуется всем непривитым пассажирам в возрасте от 12 лет.

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Для российских туристов, вакцинированных "Спутником V" правила не изменились: въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины, справка должна быть на английском языке с QR-кодом.

Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.

Ранее в Минздраве Египта сообщили, что обнаружили в стране первые случаи заражения вариантом коронавируса "омикрон", инфицированные находятся в изоляции.

Всего в Египте за врем пандемии COVID-19 выявили 373,5 тыс. случаев коронавируса, более 21,2 тыс. инфицированных скончались.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Египет Коронавирус

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