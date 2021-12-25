Песков назвал безосновательными слухи о возможном вторжении РФ на Украину

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности слухи о возможном вторжении России на Украину, однако не исключили различных провокаций для оправдания подобных заявлений.

"Россия никогда первая ни на кого не нападает", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), слова которого приводятся на сайте vesti.ru.

Так он ответил на вопрос, просчитывает ли Москва шаги других стран.

Комментируя циркулирующие на Западе, а также в Киеве слухи о возможном вторжении России на Украину, представитель Кремля "назвал их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности" и подчеркнул, что РФ ни для кого не представляет угрозы.

Вместе с тем Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать подобные заявления, отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ также предупредил, "что попытки силового разрешения конфликта в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия".

При этом он добавил, что Москва прилагает все усилия для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, сохраняя приверженность Минским соглашениям и нормандскому формату.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и выражали по этому поводу озабоченность.

9 декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что у России нет агрессивных планов.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", - заявил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

"Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", - сказал тогда Герасимов.