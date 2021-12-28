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Власти США подтвердили, что готовы к переговорам с РФ по безопасности 10 января

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В администрации США подтвердили, что готовы провести консультации с РФ по теме гарантий безопасности 10 января, передает во вторник CNN.

"США ждут возможности провести переговоры с РФ по теме стратегической безопасности 10 января", - цитирует телеканала заявление представителя американского Совета национальной безопасности.

"На переговорах Россия сможет высказать свои опасения. Мы, в свою очередь, сможем выразить беспокойство по поводу действий России. При этом мы будем придерживаться принципа, согласно которому решения, касающиеся наших союзников и партнеров, не могут приниматься без участия этих самых союзников и партнеров", - отмечается в заявлении.

В Совете нацбезопасности США прогнозируют, что "будут темы, по которым мы можем добиться прогресса, а также - темы, по которым между нами будут разногласия". В этом и заключается дипломатия", - отмечают в Совете.

Ранее во вторник "Интерфаксу" сообщили в МИД РФ, что российско-американские межведомственные консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве.

США

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