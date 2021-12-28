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США признали иранские ракеты более актуальной угрозой, чем ядерную программу

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Развитие ракетного потенциала Тегераном превратило его ракеты в подлинную опасность, свидетельством чего стали удары Ирана по американской авиабазе Айн аль-Асад в Ираке в январе 2020 года, заявил журналу The New Yorker глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи.

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"Урок Айн аль-Асада... в том, что иранские ракеты стали более непосредственной угрозой, чем его ядерная программа. Десятилетиями иранские неуправляемые и управляемые ракеты были весьма неточными. В случае с Айн аль-Асадом "они ударили примерно там, где они (иранцы - ИФ) и хотели ударить", сказал Маккензи", - пишет журнал.

Маккензи отметил, что Иран может наносить эффективные ракетные удары по всему Ближнему Востоку, и что он добился такой степени развития ракетного потенциала, который трудно отследить или уничтожить.

Он также сказал, что возможная война с Ираном легкой не будет. "Если они внезапно нападут, это будет кровавая война. По нам ударят очень сильно. Мы победим на долгой дистанции. Это займет год", - добавил он.

The New Yorker отмечает, что по данным американской разведки, Иран располагают тысячами баллистических ракет, способных достигать глубинных районов Индии и Китая, способных долететь до России, Израиля, Греции и других мест в Европе, до Эфиопии и полуострова Сомали. Также на вооружении у Ирана - сотни крылатых ракет, которые можно запускать с земли или воды, и которые способны лететь на низких высотах, наносить удары с разных направлений и избегать обнаружения радаром.

Он отметил, что, если даже удастся восстановить действие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, другие проблемы с Ираном останутся.

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