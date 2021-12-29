Боррель выразил сожаление о ликвидации "Мемориала"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз сожалеет о решении РФ ликвидировать историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС очень сожалеет о решении Верховного суда России ликвидировать "Мемориал", играющий важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и о нарушениях прав человека", - написал он в твиттере.

The EU strongly deplores the Russian Supreme Court decision to liquidate #Memorial International, which has an important role in protecting

the memory of political repression & violation of human rights.



1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 28, 2021

"Способность критически оценивать свое прошлое важна для здорового развития и прогресса любого общества", - добавил он.

Верховный суд (ВС) РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".

В ноябре стало известно, что прокуратура намерена добиваться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск - о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - Генпрокуратура подала в Верховный суд. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд.

Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов.

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признал и настаивал, что законных оснований для ликвидации общества нет.