Блинкен проинформировал главу МИД Польши об усилиях по решению украинской проблемы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау, в ходе которого рассказал об усилиях Вашингтона по решению украинской проблемы, сообщает Госдеп.

"Госсекретарь сообщил министру иностранных дел о действиях США, направленных на дипломатическое решение конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении госдепартамента.

В нем также отмечается, что Блинкен "выразил решительную поддержку США безопасности Польши, которая все еще сталкивается с попытками Белоруссии использовать в своих целях уязвимых мигрантов".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил "готовность Соединенных Штатов оказывать помощь союзникам на восточном фланге в деле защиты своих стран". Об этом он сообщил главе Бюро национальной безопасности при президенте Польши Павлу Солоху во время телефонной беседы.

Стороны "обменялись мнениями о наращивании военной мощи России вблизи границы с Украиной и подтвердили важность единства союзников в дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию".