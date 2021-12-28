Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Советник Байдена заверил Польшу в готовности защищать ее в случае "агрессии России"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон готов обеспечить поддержку своих союзников по НАТО на восточном фланге в условиях концентрации Россией войск на границе с Украиной, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Салливан подтвердил, что США поддерживают применение статьи 5 устава Организации североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединенных Штатов оказывать помощь союзникам на восточном фланге в деле защиты своих стран", - говорится в сообщении Белого дома о телефонной беседе Салливана с главой Бюро национальной безопасности при президенте Польши Павлом Солохом.

Белый дом информировал, что стороны "обменялись мнениями о наращивании военной мощи России вблизи границы с Украиной и подтвердили важность единства союзников в дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию".

Статья 5 Устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участниц Североатлантического договора.

США Польша НАТО Россия Джейк Салливан

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Совет министров Франции преобразовал "санитарный пропуск" в "вакцинный"

Жители Земли смогут увидеть "парад планет" и звездопад Квадрантиды

Ущерб от 10 серьезнейших природных катастроф 2021 года превысил $170 млрд

Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год размером в $768 млрд

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Всебелорусское народное собрание могут наделить правом объявлять импичмент

Всебелорусское народное собрание могут наделить правом объявлять импичмент

Талибы запретили женщинам путешествовать в одиночку

Талибы запретили женщинам путешествовать в одиночку

Россиянин Дудников приговорен к 11 годам колонии в Белоруссии

На Лазурном берегу Франции из-за волны COVID реанимации заполнены на 99%

На Лазурном берегу Франции из-за волны COVID реанимации заполнены на 99%

Люксовые германские автомобили подорожали до рекордов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });