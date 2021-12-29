Что случилось этой ночью: среда, 29 декабря

Рекордный рост числа заражений COVID-19 во Франции, подробности налета ВВС Израиля на порт Латакии, осуждение ликвидации "Мемориала" со стороны США

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Во Франции впервые зарегистрировали около 180 тысяч заражений COVID-19 за сутки. По данным на вечер вторника, за прошедшие 24 часа заболевание выявили у 179 807 человек. При этом более 23 млн французов получили третью дозу вакцины, что означает охват 88% тех, кто сделал вторую инъекцию семь месяцев назад.

- ПВО Сирии не вступала в бой с ВВС Израиля при налете на Латакию из-за посадки борта ВКС. Российский транспортный самолет мог оказаться в зоне поражения. В результате израильского удара был нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре.

- США осудили ликвидацию "Мемориала". По мнению Госдепа, ликвидация организации, признанной в РФ НКО-иноагентом, отражает "эру стремительно сокращающегося пространства для независимого гражданского общества, СМИ и продемократических активистов в России".

- Собянин пообещал точечные ограничения в случае распространения "омикрона" в Москве. Мэр столицы заявил, что за последний год в городе было объявлено 11-12 нерабочих дней, несмотря на появление нового штамма и подъемов заболеваемости.

- Зеленский ввел санкции против двух украинских телеканалов. Ограничения в отношении телеканалов "Первый незалежный" и UkrLive в частности предусматривают запреты на выдачу им каких-либо лицензий и использование радиочастотных ресурсов Украины.