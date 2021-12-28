США осудили ликвидацию "Мемориала"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - США осуждают решение Верховного суда России ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) и призывает Москву положить конец притеснениям независимых организаций по защите прав человека, заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс.

"Соединенные Штаты осуждают решение Верховного суда России закрыть международный "Мемориал" - одну из старейших и наиболее уважаемых российских исторических и правозащитных организаций", - заявил Прайс в ходе телефонного брифинга.

По его словам, ликвидация "Мемориала" отражает "эру стремительно сокращающегося пространства для независимого гражданского общества, СМИ и продемократических активистов в России".

"Мы продолжаем с тревогой следить за продолжением усилий РФ по закрытию дочерней организации "Мемориала" - правозащитного центра "Мемориал", - добавил представитель Госдепа.

Прайс также призвал Россию "положить конец притеснениям независимых защитников прав человека".

Ранее во вторник решение Верховного суда России осудили в Берлине и Париже, а также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Верховный суд (ВС) РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".

В ноябре стало известно, что прокуратура намерена добиваться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск - о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - Генпрокуратура подала в Верховный суд. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд.

Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов.

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признал и настаивал, что законных оснований для ликвидации общества нет.