ПВО Сирии не вступала в бой с ВВС Израиля при налете на Латакию из-за посадки борта ВКС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Силы ПВО Сирии не вступали в бой по отражению налета ВВС Израиля на порт Латакии, так как в зоне поражения мог оказаться транспортный самолет ВКС РФ, заходивший на посадку, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам на территории сирийского порта Латакия минувшей ночью.

"С 04.21 до 04.26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря, без пересечения границы, нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия", - уточнил Журавлев.

По его словам, в результате израильского удара нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре.

Потерь среди военнослужащих Сирии нет.