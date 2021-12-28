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Собянин пообещал точечные ограничения в случае распространения "омикрона" в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Столичные власти рассматривают введение минимальных ограничений в городе в случае распространения штамма коронавирусной инфекции "омикрон", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.,

В ходе общения с москвичами в эфире телеканала "ТВ Центр" он заявил, что за последний год в Москве было объявлено 11-12 нерабочих дней, несмотря на появление нового штамма и подъемов заболеваемости.

Мэр заверил, что Москва готовится к новой волне коронавируса, на случай её прихода в резерве стоит половина коек.

"Мы со своей стороны тоже занимаемся подготовкой к новой волне амбулаторного звена, стационарного. 50% коечного фона сегодня находится в горячем резерве: 6 тысяч у нас коек задействовано, 6 тысяч ещё не выводим даже из горячего этого резерва на случай каких-то вспышек заболеваемости", - сказал Собянин.

Он почеркнул, что в столице "достаточно коечного фонда, чтобы обеспечить москвичей".

"Мы надеемся на лучшее, но надо быть готовым к любым сценариям", - заключил мэр.

По данным на 28 декабря, в столице зафиксировали 1 705 новых заболевших COVID-19. Сегодняшний показатель является минимальным с середины сентября. Предыдущий минимум выявили 14 сентября/

Хроника 09 января 2020 года – 28 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус

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