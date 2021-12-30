Что случилось этой ночью: четверг, 30 декабря

Отмена молодежного чемпионата мира по хоккею и предупреждение главы ВОЗ о новой волне заболеваемости коронавирусом

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Молодежный чемпионат мира по хоккею официально отменен из-за коронавируса. Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что молодежный чемпионат мира проведут повторно в Канаде летом. Работа над организацией нового турнира начнётся уже в январе.

- Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон". По мнению Гебрейесуса, штаммы "омикрон" и "дельта" могут вызвать новую волну заболеваемости в мире.

- Байден заявит Путину, что снизить напряженность вокруг Украины еще можно путем дипломатии. Телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома заявил, что США продолжат разъяснять РФ в ходе предстоящего в четверг телефонного разговора необходимость деэскалации ситуации вокруг Украины дипломатическими методами. Также он сообщил, что Соединенные Штаты составили список вызывающих беспокойство аспектов политики России, которые Вашингтон планирует представить Москве в "подходящий момент".

- ФАС обвинила ММК и "Северсталь" в установлении монопольно высоких цен. Согласно сообщению ведомства, действия производителей проката, занимающих доминирующее положение на рынке, могут привести к ограничению конкуренции на смежных рынках. Металлургические компании заявили, что не согласны с заключением ведомства.

- В Москве в новогоднюю ночь ожидаются снег и лёгкие морозы. Отмечается, что в Москве и Московской области 30-31 декабря пройдут осадки в виде снега. В новогоднюю же ночь в столице ожидаются умеренные (минус 3-8) морозы.