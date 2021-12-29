Байден заявит Путину, что снизить напряженность вокруг Украины еще можно путем дипломатии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе предстоящего в четверг телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным скажет, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины все еще возможно дипломатическими методами, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Однако, отметил он, США "продолжают видеть значительное присутствие российских войск на Украине и в районе ее границы", пояснил CNN.

Также он сообщил, что участия Байдена и Путина в запланированных на 10 января переговоров в Женеве не предполагается. Вместе с тем, уточнил, он, в организуемых с американской стороны Госдепартаментом переговорах будут участвовать сотрудники Пентагона и Совета национальной безопасности США.

Как подчеркнул сотрудник Белого дома, США продолжают разъяснять России, что "для настоящего прогресса на этих переговорах требуются условия по деэскалации" ситуации вокруг Украины.

Также он сообщил, что США составили список вызывающих беспокойство аспектов политики России, которые Вашингтон планирует представить Москве в "подходящий момент".

"Мы уже несколько недель находимся в критической точке, и для работы над этой (проблемой - ИФ) требуется высокий уровень взаимодействия и попытки выработать курс деэскалации", - резюмировал он.