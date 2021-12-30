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В Москве в новогоднюю ночь ожидаются снег и лёгкие морозы

В Москве в новогоднюю ночь ожидаются снег и лёгкие морозы
Новогодняя елка у Исторического музея на Манежной площади в Москве
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В ближайшие дни европейская часть России окажется под влиянием атлантического циклона, рассказал ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский, сообщает в четверг сайт ведомства.

"Днём 31 декабря в основном минус 2-7, а в новогоднюю ночь - до минус 10. Будет идти снег", - сказал Милославский.

По его словам, циклон в конце этого года и начале следующего принесёт с собой аномально теплую воздушную массу. Это приведёт к существенному потеплению. Тем не менее, масштабной оттепели не предвидится.

Отмечается, что в Москве и Московской области 30-31 декабря пройдут осадки в виде снега. Днём - до 11 градусов ниже нуля.

В новогоднюю же ночь в столице ожидается снежная погода и умеренные (минус 3-8) морозы.

Москва

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