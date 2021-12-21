Непривитых госслужащих Гонконга обязали каждые три дня делать тест на COVID-19

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Власти Гонконга (специального административного района КНР) потребуют от всех госслужащих либо вакцинироваться от COVID-19, либо каждые три дня проходить платное тестирование на коронавирус. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

При этом власти отмечают, что работникам, у которых есть медицинский отвод от прививки от коронавируса, возместят расходы на прохождение тестов. Всем остальным отказавшимся от вакцинации придется делать тесты на COVID-19 за свой счет.

Новое правило вступит в силу 28 декабря. Такие меры администрация Гонконга принимает в рамках борьбы с распространением нового штамма коронавируса.

Власти Гонконга преследуют политику "нулевой терпимости" к коронавирусу. В Гонконге на протяжении значительной части пандемии закрывали границы для нерезидентов, а также вводили строгие карантинные ограничения для возвращавшихся в Гонконг жителей.

В конце ноября власти Гонконга ввели ограничения на въезд для нерезидентов из Анголы, Эфиопии, Нигерии и Замбии в связи с распространением в мире штамма коронавируса "омикрон". С 2 декабря в Гонконг также запрещено въезжать нерезидентам, которые в последние три недели побывали в Австрии, Австралии, Бельгии, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Израиле и Италии. Ранее ввели запрет на приезд в город нерезидентам из Южной Африки, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии и Зимбабве.

В Гонконге пока не зафиксировали местных случаев инфицирования штаммом "омикрон".