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Байден рассказал Путину о дополнительных мерах США по поддержке Украины

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о дополнительных мерах Вашингтона по поддержке Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

"Байден изложил Путину дополнительные меры по поддержке Украины", - приводит Bloomberg слова неназванного представителя администрации США.

По словам чиновника, американский лидер в разговоре с президентом РФ обсудил как дипломатическую возможность решения проблем, так и меры США по сдерживанию Москвы.

В целом, как отметили в Белом доме, разговор лидеров США и РФ был "серьезным и обстоятельным".

В Вашингтоне накануне разговора Байдена с Путиным напоминали о готовности помогать Киеву, а также вводить санкции против РФ в случае ее нападения на Украину.

Ожидается, что 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме. Также Россия проведет беседу с НАТО и с ОБСЕ 12 и 13 января.

США Россия Украина Джо Байден Владимир Путин

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