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Байден заверил, что на Украине не будет ударных наступательных вооружений США

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заверил, что США не собираются размещать на Украине ударные наступательные вооружения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Наш президент заметил, что это один из ключевых моментов, которые как раз включены в наши документы, которые мы передали американцам и по которым хотим дальше вести субстантивные переговоры", - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора президентов.

По его словам, Байден говорил Путину о неприемлемости для Вашингтона передвижения российских войск вдоль украинской границы.

"Говорил, что для них неприемлемы передвижения российских войск вдоль украинской границы. Они на это делают акцент", - сказал помощник российского лидера.

Как отметил Ушаков, Путин в "несколько заходов" пытался донести до Байдена "нашу ключевую мысль", что Россия будет вести себя так же, как вели бы себя США в случае размещения наступательных вооружений вдоль их границ.

"Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной достаточно сложной ситуации будем вести себя так, как вели бы США, если наступательные вооружения были бы размещены около американских границ", - сказал он.

При этом, как ранее сообщалось, Байден в ходе разговора с Путиным продемонстрировал желание понять логику и суть озабоченностей Москвы, но предупредил о готовности стран Запада ввести масштабные санкции в случае эскалации на российско-украинской границе.

США Россия Украина Джо Байден Владимир Путин

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