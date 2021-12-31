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Делегацию США на переговорах с РФ по безопасности возглавит замгоссекретаря Шерман

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман будет возглавлять американскую делегацию на переговорах с Россией по гарантиям безопасности, сообщил телеканал CNN со ссылками на несколько источников.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден условились, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам: двусторонние Россия и США - в Женеве, Россия и НАТО - в Брюсселе и в Вене - по линии ОБСЕ.

Россию в Женеве будет представлять замглавы МИД России Сергей Рябков, на переговорах с ОБСЕ - постпред при организации Александр Лукашевич.

США Россия Уэнди Шерман

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