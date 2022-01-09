Рябков сообщил, что предварительная встреча с США была деловой и сложной

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал сложной, но деловой состоявшуюся в воскресенье в Женеве встречу, предваряющую запланированные на 10 января переговоры с США по гарантиям безопасности.

"Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть лёгким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря", - сказал он журналистам в Женеве.

Отвечая на вопрос, есть ли оптимизм в связи с предстоящими переговорами, Рябков сказал: "Я оптимизма никогда не теряю, всегда руководствуюсь оптимизмом".

Встреча продлилась чуть более двух часов.