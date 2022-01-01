Орбиту МКС поднимут 12 января

Международная космическая станция

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректируют 12 января, сообщил "Роскосмос" в субботу.

"Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 января 2022 года и проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19", - сообщила корпорация.

После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции увеличится на 850 метров, а средняя высота орбиты вырастет до 417,73 км, сказали в "Роскосмосе".

12 января в 21:09 мск будет выдана команда на включение двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18", которые проработают 292,5 секунды. Импульс составит 0,54 м/с, сообщила корпорация.

24 декабря орбиту МКС снизили почти на два километра в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-21" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-19", сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

На борту МКС в настоящее время находятся космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.