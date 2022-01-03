Блинкен обсудил с коллегами из "Бухарестской девятки" ситуацию вокруг Украины

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в ходе телефонного разговора с коллегами из "Бухарестской девятки" обсудил тему присутствия войск России вблизи границы с Украиной, а также заявил о необходимости единой позиции НАТО в отношении украинского кризиса, сообщает Госдеп США.

"Госсекретарь и министры иностранных дел ("Бухарестской девятки" - ИФ) обсудили дестабилизирующее наращивание военной мощи РФ вдоль украинской границы, а также необходимость единой, открытой и решительной позиции НАТО для коллективной обороны союзников и сотрудничества по вопросам, вызывающим общую обеспокоенность", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

В документе отмечается, что Блинкен также заявил о приверженности США тесным консультациям и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами по вопросу достижения деэскалации вокруг Украины "с помощью сдерживания, обороны и диалога".

В "Бухарестскую девятку" входят Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.