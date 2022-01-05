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Полицейские в казахстанском Актобе отказались задерживать протестующих

Полицейские в казахстанском Актобе отказались задерживать протестующих
Полиция Казахстана (архивное фото)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в казахстанском городе Актобе заявили, что они "с народом", сообщает в среду информационный портал Orda.kz.

"Полицейские в Актобе заявили, что они с народом, не будут поднимать руку на народ", - отмечается в публикации.

Портал также сообщает, что "в Актобе (административный центр Актюбинской области, на западе Казахстана) у акимата стоит 1000 протестующих. Они жгут костры, чтобы согреться. Митингующие со вчерашнего дня требуют выйти акима области".

В телеграм-канале издания опубликовано видео, на котором видно, как полицейские стоят у акимата, но не оттесняют народ, не проводят задержаний. Люди скандируют, что полиция с народом.

В Актау (адмцентр Мангистуской области, на западе Казахстана) на центральной площади тысячи граждан. По данным издания, в основном собравшиеся - рабочие разных предприятий.

"Люди ведут себя мирно, без драк. Но сегодня люди более эмоциональные, чем вчера", - передают корреспонденты СМИ.

По данным департамента полиции Мангистауской области, задержанных нет.

Как сообщалось, начавшиеся в воскресенье в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ, переросли в массовые протесты по всей стране. В Алматы во вторник сотни человек прошли по улицам города, дойдя до площади Республики. Здесь произошло противостояние демонстрантов и силовиков. Против участников акции были применены спецсредства.

В ночь на среду президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы и Мангистауской области режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром в среду правительство страны было отправлено в отставку.

Казахстан

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