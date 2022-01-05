Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Алма-Ате загорелось здание резиденции президента Казахстана

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Здание резиденции президента Казахстана горит в Алма-Ате, очевидцы выкладывают соответствующие видео в соцсетях.

В противопожарной службе агентству "Интерфакс-Казахстан" подтвердили информацию о возгорании.

Ранее интернет-портал "Vласть" сообщил, что толпа протестующих пытается прорваться на территорию резиденции.

Резиденция находится неподалеку от здания городского акимата (администрации).

"Вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы", - написало издание.

Ранее сообщалось, что здание городского акимата (администрации) Алма-Аты загорелось после того, как в него ворвались протестующие.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате идут столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00. Токаев также подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице Казахстана, городе Нур-Султан с 16:00 5 января до 00:00 19 января.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

Алма-Ата Казахстан

Новости по теме

Новости

В столице Казахстана введено чрезвычайное положение

Здание администрации Алматы загорелось после штурма протестующими

В Казахстане протестующие ворвались в здание областной администрации в Актобе

Протестующие ворвались в здание администрации Алматы

Протестующие ворвались в здание администрации Алматы

Протестующие штурмуют здание администрации Алматы

В массовых протестах в Алматы пострадали 190 человек, в том числе 137 полицейских

В центре Алматы начались столкновения протестующих с полицией

Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 295,2 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 295,2 млн

В Казахстане ввели режим ЧП в еще одном регионе страны

Полицейские в казахстанском Актобе отказались задерживать протестующих

Полицейские в казахстанском Актобе отказались задерживать протестующих
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });