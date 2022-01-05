В Алма-Ате загорелось здание резиденции президента Казахстана

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Здание резиденции президента Казахстана горит в Алма-Ате, очевидцы выкладывают соответствующие видео в соцсетях.

В противопожарной службе агентству "Интерфакс-Казахстан" подтвердили информацию о возгорании.

Ранее интернет-портал "Vласть" сообщил, что толпа протестующих пытается прорваться на территорию резиденции.

Резиденция находится неподалеку от здания городского акимата (администрации).

"Вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы", - написало издание.

Ранее сообщалось, что здание городского акимата (администрации) Алма-Аты загорелось после того, как в него ворвались протестующие.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате идут столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00. Токаев также подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице Казахстана, городе Нур-Султан с 16:00 5 января до 00:00 19 января.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.