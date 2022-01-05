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В Казахстане протестующие ворвались в здание областной администрации в Актобе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Участники протестных митингов в Актобе (адмцентр Актюбинской области, на западе Казахстана) ворвались в здание акимата (городской администрации), сообщают очевидцы.

На распространяемых в социальных сетях видео видно, как толпа берет штурмом здание. Открыты две двери акимата и митингующие вваливаются в здание. На площади у областного акимата находятся более тысячи человек.

Вместе с тем, десятки людей собрались и у здания областного акимата в Костанае (адмцентр Костанайской области). Как видно на кадрах, распространяемых очевидцами в социальных сетях, вблизи акимата полицейские выставили ограждения, однако демонстрантам удалось прорваться к зданию.

Подобная ситуация в настоящее время наблюдается и у здания акимата в Петропавловске (адмцентр Северо-Казахстанской области), к которому вышли порядка 50 человек. Через некоторое время полицейским удалось разогнать демонстрантов.

Митинги проходят и в Павлодаре (адмцентр Павлодарской области Казахстана). Десятки людей также собрались у административного здания. Полицейским пока удается держать оборону перед акиматом. Видео распространяют очевидцы в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Алматы демонстранты ворвались в здание администрации города, была слышна стрельба.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

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