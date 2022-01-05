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МИД РФ призвал к мирному решению всех проблем в Казахстане

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили, что внимательно следят за событиями в Казахстане, выступают за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки.

"Внимательно следим за событиями в братской соседней стране. Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ "О ситуации в Республике Казахстан".

В Москве заявили, что надеются "на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты".

"Поддерживаем связь с российскими загранучреждениями в Казахстане. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Республике Казахстан, нет", - говорится в сообщении.

"Продолжаем внимательно следить за развитием событий", - добавили в МИДе.

МИД РФ Казахстан

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