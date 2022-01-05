Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Казахстане прекратили вещание несколько телеканалов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Казахстанцы сообщают, что ряд телеканалов в республике прекратил свое вещание.

В частности, гражданам республики недоступны сейчас такие телеканалы, как КТК и Первый канал Евразия.

Продолжают, в частности, свое вещание государственный телеканал "Хабар 24", а также "31 канал".

Ранее в среду сообщалось, что в Нур-Султане и Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь.

Казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ, недоступны за рубежом, жители республики сообщают о проблемах со связью. Наблюдаются проблемы с доступом к сайту www.interfax.kz.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в столице страны Нур-Султане, городе республиканского значения Алма-Ате, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

Хроника Массовые протесты в Казахстане
Казахстан

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Президент Казахстана заявил, что в ходе беспорядков в стране есть убитые

Глава МИД Франции заявил о необходимости "требовательного диалога" с РФ

В Нурсултане и Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь

Массовые протесты в Казахстане

Казахстанские сайты стали недоступны за рубежом

Массовые протесты в Казахстане

В Алма-Ате загорелось здание резиденции президента Казахстана

Массовые протесты в Казахстане

В столице Казахстана введено чрезвычайное положение

Массовые протесты в Казахстане

Здание администрации Алматы загорелось после штурма протестующими

Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане протестующие ворвались в здание областной администрации в Актобе

Массовые протесты в Казахстане

Протестующие ворвались в здание администрации Алма-Аты

Протестующие ворвались в здание администрации Алма-Аты
Массовые протесты в Казахстане

Протестующие штурмуют здание администрации Алматы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });