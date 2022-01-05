В Казахстане прекратили вещание несколько телеканалов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Казахстанцы сообщают, что ряд телеканалов в республике прекратил свое вещание.

В частности, гражданам республики недоступны сейчас такие телеканалы, как КТК и Первый канал Евразия.

Продолжают, в частности, свое вещание государственный телеканал "Хабар 24", а также "31 канал".

Ранее в среду сообщалось, что в Нур-Султане и Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь.

Казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ, недоступны за рубежом, жители республики сообщают о проблемах со связью. Наблюдаются проблемы с доступом к сайту www.interfax.kz.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в столице страны Нур-Султане, городе республиканского значения Алма-Ате, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.