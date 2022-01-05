Власти Алма-Аты объявили об освобождении аэропорта
Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Алма-Аты очистили от протестующих, воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы, сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров.
"В городе началась спецоперация. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы", - сказал Бабакумаров журналистам.
Вместе с тем инфоцентр комендатуры Алма-Аты сообщил, что "в городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка".
"К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности. Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам.
Комендатура Алма-Аты призвала жителей сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алма-Ате были захвачены аэропорт и пять самолетов, включая иностранные. Он отметил, что город подвергся "нападению, разрушению, вандализму".
В пресс-службе аэропорта города Алма-Аты подтвердили, что здание освобождено после захвата после спецоперации.
Очевидцы указывают, что здание разгромлено после захвата, разбиты банкоматы, витрины кафе, магазинов и пунктов продаж авиабилетов. На парковке у аэропорта горят автомобили.
Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на юго-западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.
На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения.
В ходе беспорядков в Казахстане 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, 8 человек - погибли.