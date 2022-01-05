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Президент Казахстана заявил, что беспорядки в стране были тщательно спланированы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у заговорщиков в Казахстане был тщательный план действий, они мотивированы финансово.

"Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков", - сказал Токаев, его обращение транслировал государственный телеканал "Хабар 24".

Президент Казахстана также сообщил, что силовики "несут потери" в столкновениях с "воинствующими группировками".

"Я хотел бы особо поблагодарить сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, они приняли на себя удар воинствующих группировок и, к сожалению, несут потери", - сказал Токаев.

Кроме того, он пообещал вскоре выступить с новыми предложениями по политической трансформации страны. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ", - сказал Токаев.

В ходе обращения казахстанский президент также сообщил, что в результате массовых беспорядков в стране есть убитые и раненые.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на юго-западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Токаев ввел в столице страны Нур-Султане, городе республиканского значения Алма-Ате, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 05 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев Казахстан

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