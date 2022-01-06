Жители Алма-Аты сообщили о перестрелке из автоматического оружия на улицах города

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате слышны автоматные очереди, жители в социальных сетях и мессенджерах сообщают о перестрелке с применением автоматического оружия.

Очевидцы сообщают, что автоматами вооружены не только полицейские и военные, но и протестующие. В мессенджерах и социальных сетях выкладываются видеоролики, на которых отчетливо слышны автоматные очереди.

Жителей Алма-Аты по громкоговорителям призывают покинуть улицы.

По данным местных СМИ, на пересечении улиц Толе би - Ауэзова в Алма-Ате горит магазин "Планета электроники".

В Алма-Ате в ночь на четверг началась антитеррористическая операция. При этом ее активной фазы ночью не предвидится, сообщили "Интерфаксу" в акимате города.

В ведомстве не уточнили, когда именно планируется активная фаза спецоперации.

Известно, что антитеррористическая операция в Алматы названа "Во имя Мира".

Между тем, в соцсетях распространяется информация, что на утро 6 января в Алматы намечена зачистка города от мародеров и зачинщиков беспорядков.

Ранее заместитель акима Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что аэропорт города освободили после захвата. При проведении антитеррористической операции погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.