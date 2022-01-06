В Нур-Султане и Алма-Ате вновь отключили интернет

Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В столице Казахстана Нур-Султане и городе республиканского значения Алма-Ате в четверг вновь отключили интернет, телефонная связь работает с перебоями, сообщают корреспонденты "Интерфакса".

Отключение интернета произошло в ночь на четверг, телефонная связь практически не работает.

Ранее сообщалось, что казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ, недоступны за рубежом, жители республики сообщали о проблемах со связью.

Казахстанцы, находящиеся за рубежом, не могли связаться со своими родными в Нур-Султане и Алма-Ате по телефонной связи и через интернет-мессенджеры.

По словам жителей страны, ряд казахстанских телеканалов также прекратил свое вещание в республике.

В среду Токаев заявил о захвате "террористическими бандами" аэропорта Алма-Аты, где находятся в том числе иностранные самолеты.

Также Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.

"Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев.

В Алма-Ате в ночь на четверг началась антитеррористическая операция.

В городе слышны автоматные очереди, жители в социальных сетях и мессенджерах сообщают о перестрелке с применением автоматического оружия.

Очевидцы сообщают, что автоматами вооружены не только полицейские и военные, но и протестующие. В мессенджерах и социальных сетях выкладываются видеоролики, на которых отчетливо слышны автоматные очереди.

Жителей Алма-Аты по громкоговорителям призывают покинуть улицы.