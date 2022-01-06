Пашинян решил направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с обращением президента Казахстана принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику с целью стабилизации и нормализации обстановки.

"В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - написал Пашинян в фейсбуке.

Пашинян в настоящее время является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Согласно официальным данным, общая численность миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности - около 3 600 человек. Эти контингенты предназначены для участия в миротворческих операциях ОДКБ. Для комплектования миротворческих сил страны - участницы организации в соответствии со своим национальным законодательством выделяют на постоянной основе миротворческие контингенты.

Миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ - специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые странами - участницами организации в состав миротворческих сил ОДКБ.

В Вооружённых силах РФ есть отдельная миротворческая бригада, которая входит в состав Центрального военного округа, она дислоцируется в Самарской области.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам организации за помощью.

"Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев.

По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, миротворческие силы ОДКБ "смогут находиться в Казахстане столько, сколько сочтет президент Казахстана нужным".

Он также считает, что "зачистку и все, что происходит сейчас, делают, ведь не ОДКБ, а местные силы".

"ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов, инфраструктуры и прочее", - сказал глава комитета.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.