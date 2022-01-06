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ОДКБ указала, что Казахстан попросил помощь против вторжения зарубежных бандформирований

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Казахстан в обращении в ОДКБ о помощи назвал происходящее в стране вторжением боевиков, подготовленных за рубежом, сообщили в пресс-службе ОДКБ.

"В Секретариате Организации договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа", - сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, казахстанской стороной "проведены консультации с членами совета коллективной безопасности ОДКБ и направлено обращение главам государств-членов ОДКБ об оказании военной помощи Республике Казахстан".

"Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране", - добавили в пресс-службе организации.

Согласно официальным данным, общая численность миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности - около 3 600 человек. Эти контингенты предназначены для участия в миротворческих операциях ОДКБ. Для комплектования миротворческих сил страны-участницы организации в соответствии со своим национальным законодательством выделяют на постоянной основе миротворческие контингенты.

Миротворческие контингенты государств-членов ОДКБ - специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые странами-участницами организации в состав миротворческих сил ОДКБ.

В Вооруженных силах РФ есть отдельная миротворческая бригада, которая входит в состав Центрального военного округа, она дислоцируется в Самарской области.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам организации за помощью. В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику с целью стабилизации и нормализации обстановки. Пашинян в настоящее время является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на юго-западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения.

В ходе беспорядков в Казахстане 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, 8 человек - погибли.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 06 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
ОДКБ Казахстан

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