В Казахстане временно ограничили доступ к интернету

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Временное ограничение на доступ к интернету введено в Казахстане, сообщил государственный телеканал "Хабар 24".

"Казахстан временно находится оффлайн, в стране введено ограничение на доступ к интернету. В течение дня жители страны наблюдают проблемы с доступом к социальным сетям и мессенджерам, работает лишь сотовая связь", - говорится в сообщении телеканала.

В информации поясняется, что в условиях ЧП госорганы имеют право приостановить работу сетей. "Власти подчеркивают, что эти меры направлены не на ограничение прав граждан, а на обеспечение безопасности", - сообщил телеканал.

Ранее в столице Казахстана Нур-Султане и городе республиканского значения Алма-Ате отключили интернет, телефонная связь работала с перебоями.