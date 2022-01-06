Все административные здания Нур-Султана взяли под усиленную охрану

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Все административные здания Нур-Султана взяты под усиленную охрану, сообщил в четверг казахстанский государственный телеканал "Хабар 24", который продолжает свое вещание.

"Все административные здания столицы Казахстана взяты под усиленную охрану", - сообщил гостелеканал.

По словам начальника департамента полиции Ержана Саденова, ситуация в городе находится под контролем, но несмотря на это вводится ряд ограничений, усилена охрана общественного порядка.

"Просим жителей столицы сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокационным призывом, с пониманием относиться к проводимым мероприятиям на период ЧП, соблюдать правопорядок", - заявил Саденов.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на юго-западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения.

В ходе беспорядков в Казахстане 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, 8 человек - погибли.