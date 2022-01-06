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В Казахстане приостановили работу всех банков

В Казахстане приостановили работу всех банков
Фото: Turar Kazangapov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Работа всех банков приостановлена в Казахстане, заявил в четверг официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.

"Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", - заявил Рамазанов.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.

Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 06 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан

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