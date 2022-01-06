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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В комитете Думы по обороне оценили в месяц срок работы миротворцев в Казахстане

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Операция Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане может занять около месяца, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Я думаю, что с учетом нормализации обстановки в течение месяца будет эта работа вестись", - сказал Швыткин "Интерфаксу" в четверг.

Он считает, что, "как только самолеты военно-транспортной авиации приземлятся, тут же будет совершен марш в соответствующие пункты назначения".

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране и столкновения с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство.

Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении террористической угрозы, в страну направлены миротворческие силы. На всей территории введен режим чрезвычайного положения.

В четверг в секретариате ОДКБ заявили, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы. В состав сил вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 06 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан ОДКБ Госдума Юрий Швыткин

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