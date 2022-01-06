Полиция Алма-Аты заявила о ликвидации десятков участников беспорядков

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек заявила в четверг, что десятки участников беспорядков в городе ликвидированы, их личности идентифицируются.

"В квадрате улиц Масанчи-Карасай батыра-Жамбыла-Байтурсынова, по месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция. Призываем гостей и жителей города воздержаться от выхода из домов", - добавила Азирбек.

Полиция Алма-Аты также подтвердила разграбление оружейного магазина в городе.

"В городском департаменте полиции подтвердили факт кражи оружия из оружейного магазина", - сообщил государственный телеканал "Хабар 24".

В Алма-Ате в ночь на четверг началась антитеррористическая операция.

Ранее жители Алма-Аты рассказывали о перестрелке из автоматического оружия на улицах города. Очевидцы указывали, что автоматами вооружены не только полицейские и военные, но и протестующие. В мессенджерах и социальных сетях выкладываются видеоролики, на которых отчетливо слышны автоматные очереди.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.