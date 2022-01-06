МВД Казахстана сообщило о контроле над всеми зданиями госорганов Алма-Аты

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы продолжают зачистку Алма-Аты от террористов, сообщил в четверг гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД республики.

"К этому часу освобождены акимат, резиденция президента, площадь Республики. Все здания государственных органов находятся под контролем", - сообщил гостелеканал.

Ранее официальный представитель коменданта города заявил, что у здания управления полиции Алмалинского района Алма-Аты уничтожены террористы.

"Хабар 24" также сообщал о нападении мародеров в Алма-Ате на офисы пяти телеканалов.

По данным МВД Казахстана, при обеспечении порядка в стране погибли 18 силовиков, 748 пострадало. Полиция задержала в ходе беспорядков в Казахстане 2 298 человек.

Как отметили в МВД, обстановка в Алма-Ате останется наиболее сложной по республике.