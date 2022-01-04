В РФ не выявлено случаев заражения обнаруженным во Франции штаммом COVID-19

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В России не выявлено случаев заболевания новым штаммом коронавируса COVID-19 B.1.640.2, который ранее обнаружили на юге Франции. Об этом заявили журналистам в Роспотребнадзоре.

"В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - сказали в ведомстве.

Там сообщили, этот новый вариант действительно отличается большим количеством изменений в геноме, включая ген S-белка, и часть мутаций присуща и другим значимым штаммам - тем же "омикрону" и "дельте".

"Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес", - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что последовательность первого образца, который отнесли к варианту B.1.640.2, была загружена в международную базу данных GISAID 4 ноября 2021 года, а за два месяца в базу их было депонировано всего около 20 (обнаружен в нескольких европейских странах, а также США и Индии), при том в декабре - только единичные случаи.

"Вероятно, внимание к нему было привлечено препринтом французских ученых, который был построен всего лишь на 12 случаях инфицирования новым вариантом коронавируса. В это же время в стране был отмечен рост заболеваемости, вызванный "дельтой", а сейчас еще и "омикроном"", - предположили в ведомстве.

Ранее СМИ со ссылкой на препринт исследователей из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) сообщили о новом штамме коронавируса, названном B.1.640.2, который, вероятно, возник в Камеруне, и в котором было обнаружено большое количество мутаций.