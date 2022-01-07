Военно-транспортная авиация РФ продолжает переброску миротворцев в Казахстан

Подразделения российских миротворцев в Казахстане обеспечивают прием и развертывание основных сил миротворческого контингента

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - С аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей продолжается переброска российских миротворцев в Казахстан, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ВДВ грузят в самолеты военно-транспортной авиации штатную технику и вооружение.

"Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента", - сообщает Минобороны.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности", - сообщает военное ведомство.

В состав миротворческих сил вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

По информации Минобороны, основными задачами миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, содействие силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле. От РФ в миротворческие силы ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. Казахстан в обращении в ОДКБ о помощи назвал происходящее в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа", сообщили в пресс-службе ОДКБ.