Президент Токаев днем выступит с обращением к народу Казахстана

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января выступит с обращением к народу, сообщил гостелеканал "24.kz" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

Обращение покажут по республиканским телеканалам.

Уали уточнил в фейсбуке, что обращение Токаева выйдет в эфир в обеденное время.

Утром в пятницу президент на заседании контртеррористического штаба заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех региона, но "террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан".