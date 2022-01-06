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Президент Казахстана поручил принять меры по защите диппредставительств

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по защите диппредставительств и зарубежного бизнеса, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

В информации отмечается, что Токаев дал ряд срочных поручений правительству.

"Принять меры по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний", - говорится в информации.

Кроме этого, министерству иностранных дел поручено обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

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Алма-Ата
Хроника 03 – 06 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
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