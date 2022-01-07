Армения отправит в Казахстан сто миротворцев

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сто армянских военнослужащих отправились в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ, сообщило Минобороны Армении.

Там добавили, что в Казахстане армянские военные будут только охранять стратегические объекты.

Армянская сторона решила принять участие в миссии, чтобы показать работу механизмов Организации в кризисных ситуациях, заявил Общественному телевидению секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Он напомнил, что ранее Армения не получила помощи ОДКБ, когда шли бои с Азербайджаном.

"Возникает вопрос (у армянской общественности - ИФ), почему Армения отреагировала в то время, как не получила помощь от ОДКБ во время нарушения Азербайджаном государственной границы. Здесь важна позиция ответственности. Мы придаем важность ответственности, которую взяли. И есть еще другой вопрос - заинтересована ли Армения в работе механизмов ОДКБ. Ответ - да, и, исходя из этого, мы предприняли шаги для задействования механизмов ОДКБ, - сказал Григорян.

По его словам, Армения не должна "вести себя как обиженный юноша".

"В нашем внешнеполитическом векторе ничего не изменилось. Мы взяли ответственность впервые в истории задействовать механизмы ОДКБ, показали, как они (механизмы - ИФ) должны работать. Надеемся, что если Армения в будущем окажется в подобной ситуации, кризисной ситуации, то получит соответствующую помощь", - отметил Григорян.

Он подчеркнул, что в момент принятия решения о миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане происходили не революционные, а террористические действия.

7 января премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Казахстане и действия миссии ОДКБ в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба армянского правительства.