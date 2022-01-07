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Российские самолеты перебрасывают в Казахстан миротворцев из трех стран

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российские военно-транспортные самолеты перебрасывают в Казахстан миротворцев из России, Армении и Таджикистана.

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О переброске армянских миротворцев из аэропорта Звартноц тремя российскими самолетами Ил-76 сообщило Минобороны России.

Еще один Ил-76 ВКС России с миротворцами вылетел из аэропорта Гиссар в Таджикистане, сообщило военное ведомство.

С подмосковного аэродрома "Чкаловский" в Казахстан вылетели еще 12 российских самолетов Ил-76 и Ан-124 с десантниками и техникой, они сядут Алма-Ате и Жетыгене.

До того в пятницу Минобороны сообщило, что в Алма-Ате сели еще девять самолетов с российскими военными и техникой. Прибывшие до того российские миротворцы помогли местным силовикам полностью взять под контроль аэропорт Алма-Аты.

В состав миротворческих сил ОДКБ в Казахстане вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. В Минобороны России и в администрации президенат Казахстана подчеркивали, что миротворцы не будут участвовать в боевых действиях и операциях по восстановлению правопорядка

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Минобороны Армения Таджикистан Гиссар Звартноц Казахстан Чкаловский

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