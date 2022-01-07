В Белоруссии ввели обязательную вакцинацию детей от коронавируса

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Минздрав Белоруссии сообщил, что внес вакцинацию от коронавируса в перечень обязательных профилактических прививок для детей 12-17 лет.

Целью вакцинации в ведомстве назвали обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики заболеваемости детского населения COVID-19.

В декабре вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям для подростков от 12 до 17 лет в России. В российском Минздраве заверили, что вакцинация не будет обязательной, прививать детей будут только с письменного согласия родителей.