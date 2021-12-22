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Внесение COVID-вакцинации подростков в календарь прививок РФ не сделало ее обязательной

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Включение вакцинации подростков от 12 до 17 лет от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям не делает ее обязательной, по российскому законодательству их иммунизация возможна лишь при добровольном письменном согласии законных представителей, сообщил в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"Внесение вакцинации подростков от 12 до достижения 18-летнего возраста от новой коронавирусной инфекции в Календарь прививок по эпидпоказаниям ни в коем случае не делает прививку обязательной для этой возрастной группы. Приказом Минздрава России специально установлено, что вакцинация от COVID-19 подростков проводится исключительно добровольно и исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя", - сказал Кузнецов журналистам.

Минздрав РФ коронавирус

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