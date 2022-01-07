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На киргизско-казахстанской границе закрыты пять КПП из семи

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - На границе Казахстана и Киргизии закрыты пять из семи контрольно-пропускных пунктовсообщила погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

По ее данным, с 7 января в одностороннем порядке казахстанская сторона в связи с неисправностью Единой информационной системы Казахстана временно приостановила пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска "Ак-Жол", "Ак-Тилек", "Каркыра-автодорожный". Ранее были закрыты КПП "Кен-Булун - автодорожный" и "Токмок-автодорожный".

Штатно, но с учетом ковид-ограничени продолжают работать пункты "Чалдыбар - автодорожный" в Чуйской области и "Чон-Капка - автодорожный" в Таласской области.

При этом граждане Казахстана, находящиеся в Киргизии, могут выехать в Казахстан через пункты пропуска "Ак-Жол", "Ак-Тилек-автодорожный" и "Каркыра-автодорожный". Граждане Киргизии, находящиеся на территории Казахстана, могут вернуться только через пункты пропуска "Чалдыбар - автодорожный" и Чон-Капка - автодорожный".

"Обстановка на киргизско-казахстанском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Казахстаном не зафиксировано. Транзитный проезд граждан Киргизии и третьих стран через территорию Казахстана в страны назначения временно запрещен", - отметили в погранслужбе.

Киргизия Казахстан Погранслужба

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