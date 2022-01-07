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В МВД опровергли незаконную попытку ввоза оружия в Нур-Султан

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В министерстве внутренних дел не подтвердили информацию о незаконной попытке ввоза оружия на одном из блокпостов в Нур-Султане, сообщили в эфире гостелеканала 24 kz.

"Попытка ввоза оружия в Нур-Султан не подтвердилась. Данную информацию сообщил корреспонденту постовой на блокпосту. Но в МВД информацию не подтвердили. Ситуация в Нур-Султане стабильная и находится под контролем правоохранительных органов", - сообщила ведущая телеканала в прямом эфире со ссылкой на МВД.

Ранее корреспондент гостелеканала сообщил, что минувшей ночью на одном из блокпостов при въезде в Нур-Султан были предотвращены несколько попыток незаконного ввоза оружия, а также задержана группа молодых людей, выходцев из южного Казахстана, которые не смогли объяснить причину приезда в столицу.

Казахстан Нур-Султан

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