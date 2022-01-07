Путин переговорил по телефону с Токаевым, Лукашенко и Пашиняном

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг и пятницу обсуждал события в Казахстане с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом 7 января сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что речь идет по переговорах с лидерами государств-членов ОДКБ. ОДКБ по просьбе Токаева направило в Казахстан военных с миротворческой миссией.

С Токаевым Путин говорил несколько раз. Токаев в обращении к народу подчеркнул оперативность и товарищескую теплоту реакции российского лидера.

"Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана", - сказал Песков.

Он добавил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу с самого начала операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Путину о ходе переброски военных в Казахстан и выполнении поставленных задач.

В телефонном разговоре с Пашиняном в пятницу два лидера не обсуждали возможность увеличения контингента миротворцев ОДКБ в Казахстане. Ранее такую возможность при необходимости допустил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, а в МИД Казахстана отметили, что сроки действия миссии могут продлиться от нескольких дней до нескольких недель.

В пресс-службе белорусского президента, в свою очередь, рассказали, что Александр Лукашенко 7 января поговорил по телефону с Пашиняном, а затем с Путиным, они обсуждали в том числе события в Казахстане.

"Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. Чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы", - сообщили в пресс-службе.