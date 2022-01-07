Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин переговорил по телефону с Токаевым, Лукашенко и Пашиняном

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг и пятницу обсуждал события в Казахстане с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом 7 января сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что речь идет по переговорах с лидерами государств-членов ОДКБ. ОДКБ по просьбе Токаева направило в Казахстан военных с миротворческой миссией.

С Токаевым Путин говорил несколько раз. Токаев в обращении к народу подчеркнул оперативность и товарищескую теплоту реакции российского лидера.

"Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана", - сказал Песков.

Он добавил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу с самого начала операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Путину о ходе переброски военных в Казахстан и выполнении поставленных задач.

В телефонном разговоре с Пашиняном в пятницу два лидера не обсуждали возможность увеличения контингента миротворцев ОДКБ в Казахстане. Ранее такую возможность при необходимости допустил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, а в МИД Казахстана отметили, что сроки действия миссии могут продлиться от нескольких дней до нескольких недель.

В пресс-службе белорусского президента, в свою очередь, рассказали, что Александр Лукашенко 7 января поговорил по телефону с Пашиняном, а затем с Путиным, они обсуждали в том числе события в Казахстане.

"Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. Чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы", - сообщили в пресс-службе.

Владимир Путин Дмитрий Песков Касым-Жомарт Токаев Казахстан Никол Пашинян Александр Лукашенко ОДКБ

Новости по теме

Новости

В Кремле подтвердили возможность телефонной беседы Путина и Макрона

В Кремле подтвердили возможность телефонной беседы Путина и Макрона

В Байконуре введен повышенный уровень террористической опасности

Массовые протесты в Казахстане

МВД Казахстана сообщило о 3811 задержанных

Массовые протесты в Казахстане

В Байконуре ввели комендантский час до 19 января

В Байконуре ввели комендантский час до 19 января
Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане ограничили продажу сжиженного газа в отдельных регионах

Массовые протесты в Казахстане

Токаев дал приказ военным стрелять на поражение

Массовые протесты в Казахстане

Руководить миротворцами в Казахстане будет командующий ВДВ Сердюков

Руководить миротворцами в Казахстане будет командующий ВДВ Сердюков
Массовые протесты в Казахстане

В администрации Токаева сообщили о попытках захвата телебашни в Алма-Ате

Афганистан во власти талибов

Посол Китая сообщил об отправке гумпомощи 200 семьям в Афганистане

Массовые протесты в Казахстане

В МВД опровергли незаконную попытку ввоза оружия в Нур-Султан

В МВД опровергли незаконную попытку ввоза оружия в Нур-Султан
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });